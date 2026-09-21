“Puedo cantar, puedo bailar” actor de ‘Atypical’ y ‘I Saw the TV Glow’ sube VIDEO pidiendo que le den trabajo y preocupa a sus fans

A través de un video compartido en la red el actor Jack Haven dió a conocer que necesita trabajo de manera urgente debido a que se encuentra en una situación compleja ya que necesita calificar para el seguro médico SAG, esta noticia ha conmovido a más de una persona ya que el actor ha sido uno de los talentos más destacados de la televisión.

¿Qué dijo Jack Haven sobre su seguro médico?

A través de un video, mismo que fue grabado el 20 de septiembre, el destacado actor mencionó que la situación en la que se encontraba era “un poco de emergencia”. En dicho clip la destacada celebridad mencionó que necesita cuatro mil dólares a finales del mes para calificar para el seguro de salud de SAG, a partir de enero. "Entonces, supongo que lo que estoy preguntando es si tú, o si alguien que conoces, puede contratarme en un set o producción y pagarme $4,000, haré, prácticamente, cualquier trabajo", fueron algunas de las palabras que mencionó el actor. Además de esto dejó claro que puede realizar acciones como cantar, bailar, hablar suavemente, en voz alta e incluso imitar algunos acentos.

Ante esto sus fans se han pronunciado a través de comentarios en redes sociales ya que algunos han mencionado que esperan que el actor encuentre trabajo pronto mientras que otros han señalado el gran talento que posee ya que uno de los hechos es que a lo largo de su carrera se ha logrado ganar el cariño del público.

¿Quién es Jack Haven?

Jack Haven es un destacado actor, mismo que se ha definido como una persona no binaria. En en 2019 comenzó a utilizar los pronombres they/them en inglés y fue hasta enero de 2025 que anunció oficialmente su cambio de nombre a Jack Haven, inspirándose en su tataratío Haven Gillespie. Dentro de su trayectoria artística, Casey Gardner es el personaje que interpretó en la icónica serie Atypical. Por otro lado, participó en la cinta I Saw the TV Glow dando vida a Maddy Wilson además de que ha participado en otras producciones como Bill & Ted Face the Music, The Glass Castle y Bombshell.