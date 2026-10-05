Famoso rapero sufre fuerte AGRESIÓN en plena calle con cuchillo; esto se sabe hasta el momento

Recientemente se dió a conocer que el famoso rapero Lucki Camel Jr. mejor conocido como “LUCKI” sufrió una agresión con arma blanca en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes citados y la información difundida por el medio TMZ, el rapero se encontraba interactuando con sus fans cuando fue golpeado en el rostro, hecho que desencadenó un fuerte enfrentamiento.

LUCKI: ¿Cómo ocurrió la agresión en la que fue atacado con un cuchillo?

El famoso rapero estadounidense Lucki Camel Jr, de 30 años, resultó herido en un altercado, esto luego de presentarse en un evento realizado en un Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde se celebraba ComplexCon, esto el pasado sábado 03 de octubre del presente año.

Fue a través de redes sociales, como “x” en donde se difundieron videos de la agresión, en dichos clips se puede ver a Lucki con sangre en el cuello y cara. Fue aproximadamente a las 4: 45 pm cuando el cuerpo de oficiales llegó al lugar, sin embargo los involucrados ya se habían dispersado. La información que se tiene hasta el momento es que 4 víctimas, entre ellas el rapero, resultaron heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital, aunque una de ellas rechazó recibir ayuda.

Hasta el momento las autoridades se encuentran investigando el caso para descubrir la identidad de los responsables así como las circunstancias en las que se originó el conflicto. Por su parte, la organización encargada de realizar el evento dió a conocer que actuaron de inmediato a través del equipo se seguridad.

¿Quién es LUCKI?

Lucki Camel Jr, mejor conocido como “LUCKI” es un famoso rapero, productor y compositor estadounidense de 30 años de edad, originario de Chicago, Illinois, quién ha incursionado en géneros musicales como Hip-hop, trap y cloud rap. Algunos de sus proyectos musicales más reconocidos son “Alternative Trap”, “Watch My Back”, “Freewave 3”, “Days B4 III”, “Almost There”, entre otros. Algunos de los artistas con los que ha colaborado han sido Future, Lil Yachty, Veeze, Rylo Rodriguez, Lil Baby y 42 Dugg, solo por mencionar algunos.