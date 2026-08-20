Pablo Alborán es detectado con neumonía grave y comparte IMPORTANTE mensaje con sus seguidores

Este jueves 20 de agosto, a través de sus redes sociales, el cantante español Pablo Alborán, originario de Málaga; ubicada en Andalucía, compartió a través de su cuenta de instagram un mensaje en donde dió a conocer a todos sus seguidores que ha sido detectado con neumonía grave, razón por la que su médico le indicó que debe guardar reposo.

Pablo Alborán: ¿Cuál es su estado de salud actual, hoy 20 de agosto de 2026?

A través de instagram el cantante, interprete de temas como “Solamente tú”, “Saturno”, “Por fin”, “Pasos de cero”, “Éxtasis”, entre otros, mencionó que luego de ser diagnosticado con neumonía grave se encuentra tomando antibióticos que, en sus propias palabras, lo dejará como nuevo. El artista dejó en claro que ahora solo le queda descansar, cuidarse y recuperarse. Sin embargo, además de agradecer el interés de todo su público, Pablo expresó que pide que su mensaje se maneje con cuidado, “Pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones y titulares que pueden generar una preocupación innecesaria para los míos”, fueron algunas de sus palabras.

¿Pablo Alborán cancelará presentaciones luego de ser diagnosticado con neumonía grave?

Luego de compartir su estado de salud actual, Pablo Alborán dió a conocer que cancelará el concierto que tenía previsto para el viernes 21 de agosto en Ciudad Real. Hasta el momento se desconoce en qué momento el cantante regrese a los escenarios ya que todo dependerá de su evolución respecto a su estado de salud y las indicaciones médicas que reciba debido a que debe encontrarse en un estado óptimo para realizar sus presentaciones musicales.

¿Quién es Pablo Alborán?

Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, mejor conocido como “Pablo Alborán” es un reconocido cantante español de 31 años de edad, quien ha hecho colaboraciones con artistas como Miguel Bosé, Victor Manuel, Alejandro Sanz y Piso 21. Cuenta con grandes álbumes de estudio que han alcanzado gran fama como Tanto (2012), Terral (2014), Prometo (2017), Vértigo (2020) y La cuarta hoja (2022). En noviembre del año pasado lanzó su séptimo álbum llamado “KM0”, mismo con el que actualmente se encuentra dando una gira, aunque esta ha sido pausada, hasta el momento, debido al reciente diagnóstico médico que el cantante recibió.