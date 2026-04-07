¿Lucha por su vida? Este es el estado de salud del rapero Offset quien fue atacado en Florida este lunes 06 de abril

Este lunes la noticia sobre un tiroteo en los Florida sacudió al mundo, aunque más tarde se dio a conocer que el ataque fue directamente sobre Offset, uno de los raperos más reconocidos de los últimos años, tanto por su trabajo como solista y dentro de la agrupación disuelta conocida como Migos donde también estuvo integrada por Takeoff y Quavo, siendo que los tres compartían lazos familiares.

El hecho enseguida tomó gran revuelo, pues el rapero ha sido asociado a varios delitos, siendo incluso que en 2015 estuvo más de 8 meses en prisión por haber sido encontrado culpable del delito de posesión de armas y demás narcóticos, además de los temas de los que ha hablado en su música.

¿Qué fue lo que pasó con Offset?

De acuerdo a medios locales, Offset de 34 años habría recibido un disparo en la pierna en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida, lo que en seguida alertó a las autoridades y a los civiles que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

Tras este ataque con arma de fuego, se reportó que el artista y expareja de Cardi B fue trasladado de emergencia a un hospital donde fue atendido de manera urgente y que incluso este martes su estado es estable. Este martes se reportó que el rapero se encuentra bajo observación médica, lejos de todo peligro e incluso fue captado fumando fuera del hospital mientras era cuidado por una enfermera.

¿Offset fue víctima de un ajuste de cuentas?

El ataque a Offset en seguida se relacionó con el que sufrió Takeoff en Houston en noviembre del año de 2022, mismo que acabó con su vida, dejando un gran vacío dentro del mundo del trap, rap y hip-hop.

Por ahora no ha habido algún comunicado por parte de las autoridades o el equipo del rapero donde se esclarezca lo sucedido o los motivos de este último ataque a Offset, por lo que se espera que este aclare lo sucedido.

