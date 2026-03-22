Difunden VIDEOS INÉDITOS de la detención de Justin Timberlake por manejar bajo los efectos del alcohol

El nombre de Justin Timberlake se ha viralizado rápidamente en las redes sociales luego de que en las últimas horas se difundiera un video e información que aparentemente había sido guardado, pues ya que eran imágenes sobre la detención del cantante de 2024 aparentemente por conducir bajo los efectos del alcohol.

El junio de 2024 el actor estadounidense fue detenido en Sag Harbor, Long Island, en Nueva York, Estados Unidos por conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con reportes policiales, el artista fue interceptado luego de no respetar la señal de alto y desviarse de su carril mientras manejaba su vehículo de lujo.

Tras detener el auto, policías indicaron que el intérprete presentaba signos de intoxicación, como ojos enrojecidos y dificultades para mantener el equilibrio. Además habría fallado varias pruebas de sobriedad, asimismo, se habría negado a someterse a una prueba de alcoholemia.

The bodycam footage of Justin Timberlake’s DUI have been released and there’s a lot to unpack.



The cop had no idea Justin Timberlake was a celebrity or else he was really good at faking it.



A world tour? What’s that? pic.twitter.com/6DEotlb8wj — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) March 21, 2026

¿Cómo fue la detención de Justin Timberlake por manejar en estado de ebriedad?

A casi dos años de los hechos, este mes de marzo 2026, se difundieron los videos tanto de la cámara corporal de los policías, así como la actitud que tuvo el cantante dentro del centro de detención, en ellos se observa al cantante completamente nervioso y con dificultades para completar las pruebas. El video, incluso menciona que los ejercicios “son muy difíciles”.

En los siguientes materiales se logra ver la escena completa de la detención, asimismo, se ve a Timberlake desconcertado y aparentemente dando excusas y hablando de su gira mundial.

BREAKING🚨: Newly-released police body cam from Justin Timberlake's DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. pic.twitter.com/Ndrwh0pe4c — Officer Lew (@officer_Lew) March 21, 2026