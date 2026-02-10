Esta es la RED FLAG que Margot Robbie, protagonista de Cumbres Borrascosas, no tolera en un hombre

Para la actriz Margot Robbie una de las “Red flags” más grandes que un hombre puede tener es la de idolatrar al personaje de “Jordan Belfort” en la película “El lobo de Wall Streat” ya que para ella los hombres que hacen eso realmente no entendieron el mensaje de la cinta.

¿De qué trata “El lobo de Wall Streat”?

Esta cinta, dirigida por el reconocido cineasta Martin Scorsese en el año 2013 es una película que pertenece al género de sátira y drama. La película se caracteriza por tener una comedia muy negra. Por otro lado, es protagonizada por Leonardo DiCaprio , Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew David McConaughey y Kyle Martin Chandler.

La película aborda un corredor de bolsa, Jordan Belfort, quién cuenta con una firma llamada Stratton Oakmont y que ha generado una riqueza impresionante gracias a hacer fraudes y estafas. Con el dinero que el personaje obtiene se da gustos extravagantes llenos de sustancias nocivias, mujeres y lujos. Uno de los temas más fuertes que la historia aborda es la gran corrupción que se vive en los mercados financieros.

El final del personaje no es agradable ya que su caída es dura pues al final las autoridades descubren todas las inconsistencias y delitos detrás de cada suma enorme de dinero.

Margot Robbie comentó que las personas que idolatran al personaje “no entendieron la película” esto puede referirse a que realmente Jordan Belfort nunca fue una persona que llegara a tener tanta riqueza de una forma correcta. La reconocida actriz dijo que un excompañero de departamento escuchaba las palabras del personaje como motivación, pero ella decía “no se trata de seguir los pasos de este tipo”.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Margot Robbie?

Una de las cintas que protagoniza la icónica actriz junto a Jacob Elordi es “Cumbres Borrascosas” misma que se estrena en México el 12 de febrero. La película está basada en la novela británica que Emily Brontë publicó en 1847. La cinta se centrará en la relación amorosa entre Heathcliff y Catherine, personajes que se vincularán de una forma extremadamente intensa. Por otro lado, entre los temas principales que la película aborda destacan la venganza, el odio, el nivel socioeconómico y las diferencias abismales entre las personas con dinero y poder en comparación de quienes no lo tienen.

Margot Robbie sin duda es una de las actrices más versátiles, quien para esta entrega ya ha generado una gran cantidad de expectativas por parte de los fans; no solo de la novela original, sino del trabajo actoral de Robbie.