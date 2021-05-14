El personaje que es la verdadera obsesión de Margot Robbie.
La actriz quiere que su icónico personaje trabaje en conjunto con otro del universo DC.
El personaje que es la verdadera obsesión de Margot Robbie y no es 'Harley Quinn'. La actriz quiere que su icónico personaje trabaje en conjunto con otro del universo DC y al parecer está en vías de conseguirlo.
La histriona pretende que en la próxima película de 'Escuadrón Suicida', donde será protagonista y formará parte de la producción, se incluya nada más y nada menos que a 'Hiedra Venenosa'.
Creeme, les estoy comiendo la oreja todo el tiempo. Deben estar hartos de escucharlo, pero yo digo: ‘Hiedra Venenosa’, ‘Hiedra Venenosa’. Vamos, hagámoslo’. Estoy muy ansiosa en ver una relación entre Harley y Hiedra Venenosa en la pantalla. Sería muy divertido. Así que seguiré molestándolos. No se preocupen
Margot Robbie quería a 'Hiedra Venenosa' desde tiempo atrás
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Esta no es la primera vez que Margot Robbie quiere a 'Hiedra Venenosa' en la trama, ya que ella y 'Harley' tienen una relación íntima de amistad o de pareja, misma que busca plasmar en la pantalla.
He estado intentándolo, me encantaría que Hiedra Venenosa fuera parte del universo, porque la relación entre ‘Harley’ y ‘Hiedra Venenosa’ es uno de mis aspectos favoritos de los cómics, así que estoy buscando explorar eso en la pantalla
La esposa de Tom Ackerley regresará a dar vida a 'Harley Quinn' en 'El Escuadrón Suicida' donde repite personaje junto a Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang) o Joel Kinnaman (Rick Flag). Además, de las nuevas incorporaciones como John Cena (Peacemaker), Idris Elba (Bloodsport) Nathan Fillion (TDK) o Sylverster Stallone (King Sark).
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