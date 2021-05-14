El personaje que es la verdadera obsesión de Margot Robbie y no es 'Harley Quinn'. La actriz quiere que su icónico personaje trabaje en conjunto con otro del universo DC y al parecer está en vías de conseguirlo.

La histriona pretende que en la próxima película de 'Escuadrón Suicida', donde será protagonista y formará parte de la producción, se incluya nada más y nada menos que a 'Hiedra Venenosa'.

Creeme, les estoy comiendo la oreja todo el tiempo. Deben estar hartos de escucharlo, pero yo digo: ‘Hiedra Venenosa’, ‘Hiedra Venenosa’. Vamos, hagámoslo’. Estoy muy ansiosa en ver una relación entre Harley y Hiedra Venenosa en la pantalla. Sería muy divertido. Así que seguiré molestándolos. No se preocupen

Margot Robbie quería a 'Hiedra Venenosa' desde tiempo atrás

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Esta no es la primera vez que Margot Robbie quiere a 'Hiedra Venenosa' en la trama, ya que ella y 'Harley' tienen una relación íntima de amistad o de pareja, misma que busca plasmar en la pantalla.

He estado intentándolo, me encantaría que Hiedra Venenosa fuera parte del universo, porque la relación entre ‘Harley’ y ‘Hiedra Venenosa’ es uno de mis aspectos favoritos de los cómics, así que estoy buscando explorar eso en la pantalla

La esposa de Tom Ackerley regresará a dar vida a 'Harley Quinn' en 'El Escuadrón Suicida' donde repite personaje junto a Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang) o Joel Kinnaman (Rick Flag). Además, de las nuevas incorporaciones como John Cena (Peacemaker), Idris Elba (Bloodsport) Nathan Fillion (TDK) o Sylverster Stallone (King Sark).

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