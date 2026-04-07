Muere músico ganador de 3 premios Grammy, a los 77 años

Arrancamos la semana con una triste noticia para la música global. Se dio a conocer la muerte de Albert Mazibuko, miembro de la agrupación sudafricana Ladysmith Black Mambazo por más de medio siglo y ganador de 3 premios Grammy. Tenía 77 años de edad.

Según un comunicado oficial de la banda, difundido en redes sociales, el músico falleció tras una corta enfermedad. No se especificó de qué padecía o exactamente qué ocurrió. "Con una tristeza inmensa comunicamos que nuestro hermano, Albert Mazibuko, nos dejó en este domingo de Pascua para estar con su salvador en el cielo", decía la publicación.

Gayton McKenzie, ministro de Cultura de Sudáfrica, fue una de las figuras públicas en publicar mensajes en honor a Mazibuko. Dijo en un comunicado que él era "más que un cantante, el custodio de un sonido exclusivamente sudafricano que ha viajado por todo el mundo y unido a la gente a través de la música".

Quién era Albert Mazibuko, miembro de la banda Ladysmith Black Mambazo que murió el 5 de abril

Originario de uMnambithi (ciudad previamente conocida como Ladysmith), Sudáfrica, Albert Mazibuko se unió a Ladysmith Black Mambazo en 1969. Su primo, Joseph Shabalala, había fundado la agrupación en 1960 y eventualmente lo invitó a unirse, de acuerdo con la BBC.

Este grupo coral, fundado en 1960, interpreta música tradicional sudafricana y surgió como un modo de protesta pacífica contra el apartheid; sus canciones llevan mensajes de paz y esperanza.

Junto con la agrupación también participó en el álbum "Graceland" de Paul Simon, de 1986. En su momento Simon recibió críticas por haber roto el boicot cultural que existía hacia Sudáfrica por el apartheid.