ÚLTIMA HORA: Muere Hayden Panettiere, querida actriz de Malcolm el de en Medio, a los 36 años

Hayden Panettiere fue la actriz que le dio vida al personaje de Jessica en Malcolm el de en medio, además de contar con múltiples papeles importantes en su carrera. Lamentablemente, se ha dado a conocer su fallecimiento el 16 de agosto a sus 36 años.

La triste noticia fue dada a conocer por su representante en un importante medio internacional; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál fue la inesperada causa de muerte, sus familiares y conocidos no han dado a conocer la información sobre el tema.

¿Cuál fue la última publicación de Hayden Panettiere?

La muerte de Hayden Panettiere ha sido algo impactante para el público, ya que era una actriz de apenas 36 años y que ya contaba con una amplia trayectoria actoral, teniendo papeles protagónicos en importantes películas.

La celebridad de Malcolm el de en medio en su cuenta de Instagram, podemos ver que su última publicación fue el 27 de julio, donde subió una foto en blanco y negro acompañada de Randall Slavin, un fotógrafo y reconocido director.

Dicha publicación, se ha llenado de mensajes de otros usuarios que lamentan el fallecimiento de ella, incluso algunos desean que todo sea falso, hasta el momento, la foto ya cuenta con más de 5 mil comentarios.

¿En qué otros proyectos estaba Hayden Panettiere?

Aunque Hayden Panettiere fue conocida por su papel en Malcolm el de en Medio, no fue el único personaje que realizo, ya que participo en diversas películas y series, de los cuales se destacan los siguientes:



Nashville.

Héroes.

Triunfos robados 3.

Te amo, Beth Cooper.

Duelo de titanes.

Scream 4 y 6.

Alerta Amber.

Otro importante proyecto que estaba realizando la celebridad de 36 años, era la publicación de su libro "This is me", donde hablaba de su vida personal y lo difícil que fue para ella vivir bajo la presión de ser una celebridad juvenil, siendo una auténtica mirada privada de todas sus vivencias.