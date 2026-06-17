Papá de Gaspi se despide de él y publica triste mensaje respecto a la muerte del youtuber: “Creo que no fue un accidente”

Este domingo 14 de junio, un fuerte suceso sacudió al mundo entero, pues de acuerdo en primeros reportes, el cantante Oliver Tree, Gaspar Prim Diaz (Gaspi), Lucas Vignale, Lucas Brito y Charles Marsillac perdieron la vida en un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil cuando los 4 jóvenes se encontraban a bordo de un helicóptero, y Marsillac, pilotaba el otro de manera individual.

Además de lo triste que ha sido este suceso, en los últimos días se ha hablado mucho sobre lo que ha sido respecto a la partida de Gaspi, pues en medio de muchas teorías en internet, su papá Ricardo Prim se ha despedido de Gaspar e incluso dejó ver que este choque podría “ser un atentado”.

Ricardo Prim, papá de Gaspi se despide del creador de contenido y artista

En las últimas horas han tomado relevancia algunas declaraciones de Ricardo Prim hacia el medio “El Clarín” de Argentina y padre del creador de contenido de 23 años quien fue contundente con sus palabras:

"Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", dejando ver sus dudas sobre las circunstancias en que los jóvenes murieron.

Además de estas sospechas, habló sobre su sentir al compartir unas palabras sobre este devastador momento que atraviesa como padre, pues de acuerdo con este, Gaspi se encontraba en el mejor momento de su vida.

"Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos".

¿Quién era Gaspi?

En los últimos años, Gaspi ganó gran popularidad en redes gracias a su contenido en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, donde su manera de entrevistar a transeúntes dejaron ver un poco de su gran personalidad y sentido del humor.

Su estilo y sencillez le hicieron ganarse un título dentro de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica e incluso llegó a la “Velada del Año” dentro de un proceso de reinvención y nueva dirección respecto a su contenido y persona, recordado como un ejemplo de superación.