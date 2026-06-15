¿Gaspi predijo su propia muerte? Revelan inquietantes coincidencias de un video del youtuber que perdió la vida en el accidente de Río de Janeiro

Gaspi, con tan solo 23 años de edad, perdió la vida el domingo 14 de junio de 2026 luego de que el helicóptero en el que viajaba junto a otras figuras como Oliver Tree y Lucas Vignale chocara con otra aeronave en Río de Janeiro. La noticia conmocionó al mundo y ahora el internet está en shock luego de que internautas revelaran que Gaspi pudo haber predicho su muerte en uno de sus videos. Llama mucho la atención que la fecha de su muerte aparezca en el video precisamente cuando este habla sobre morir, ¿coincidencia?

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¿Cómo fue que Gaspi predijo su muerte?

De acuerdo con los internautas, descubrieron que en un video del youtuber titulado “La vuelta de Gaspi” aparecía el “06-14”, número que coincide con la fecha de muerte del influencer. Pero eso no es todo, ya que resulta inquietante que justamente cuando esta fecha se ilumina en el video, es cuando uno de los personajes le dice a Gaspi: "Tenes que cuidarte”. Por si fuera poco, Gaspi responde: “Lo único que pido que cuides es tu silencio antes de que me mate”.

En el video "La vuelta de Gaspi" aparecia "06-14" como fecha



En el video el remisero le dice: "tenes que cuidarte" y cuando se lo dice se ilumina la fecha del "06-14"



Acto seguido Gaspi dice: "lo unico que pido que cuides es tu silencio antes de que me mate"



La vida a veces… pic.twitter.com/qCEUv0rRtM — teKa (@teKa088) June 14, 2026

¿Realmente alguien puede predecir su muerte?

No hay evidencia de que las personas puedan ser capaces de predecir su muerte. Si bien la muerte es un tema bastante complicado y hasta cierto punto desconocido, es difícil que alguien pueda saber lo que pasará. Las “señales” que vemos en el video de Gaspi son coincidencias. Sin embargo, algo es cierto: el miedo y desconocimiento que tienen las personas ante la muerte y, sobre todo, ante las muertes tan trágicas como la del youtuber, hace que la gente busque respuestas o supuestas despedidas para calmar ciertas dudas o incomodidades que puede haber con este tipo de temas.

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