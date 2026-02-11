La EMOTIVA publicación que hizo James Van Der Beek con dedicatoria a uno de sus hijos en redes sociales antes de morir

James Van Der Beek murió este miércoles 11 de febrero de 2026; el actor que fue mundialmente conocido por darle vida a Dawson Leery en la serie noventera Dawson´s Creek, perdió la lucha contra el cáncer colorrectal, el cual ya estaba en una etapa 3. La triste noticia la dio su esposa a través de la cuenta oficial del hoy fallecido; sin embargo, días antes, este artista dejó una última y emotiva publicación en sus redes sociales.

¿Cuál fue la última y melancólica publicación de James Van Deer Beek en sus redes sociales antes de morir?

La última publicación oficial de James Van Der Beek antes de morir se dio el 25 de enero y fue en su cuenta oficial de Instagram donde publicó una foto de él con su hija, y de su padre con su nieta donde escribió lo siguiente:

“Mi padre y mi hija comparten un cumpleaños hoy. Al principio pensé que era todo lo que compartían, me parecieron tan diferentes. Pero a medida que ellos dos han evolucionado y dejar que más de lo que son brille; puedo reconocer el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y gentil.

Veo la misma creatividad y originalidad acuariana fuera de la caja. Ambos hacen que cada habitación en la que estamos sea más divertida. Diferentes sentidos del humor, pero ambos tienen una manera de alquimizar el ambiente a su alrededor de una manera sutil que uno casi puede extrañar lo poderosamente que haces esto.

En este mundo loco, es una maravilla para mí que, hayas logrado permanecer tan abierto, tan tierno y tan genuinamente bueno”, escribió James Van Der Beek.

¿Quiénes son los hijos y esposa de James Van Der Beek?

Kimberly Van Der Beek fue la última esposa del actor James Van Der Beek . Esta mujer fue mamá de sus seis hijos: Jeremiah, Joshua, Emilia, Gwendolyn, Annabel y Olivia. La primera esposa fue Heather McComb con quien contrajo nupcias en el 2003 quien era una actriz que apareció en Party of Five o Profiler, pero su matrimonio sólo duró 4 años y se separaron en abril del 2009.

¿Cuál era el tipo de cáncer que padecía James Van Der Beek?

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer tras una colonoscopia de rutina en el 2023; en un inicio, el doctor le dijo que no debería estar preocupado; y le recomendó sólo algunos cambios en sus hábitos; pero las cosas se fueron complicando. De acuerdo con una entrevista que dio el hoy fallecido actor a un medio local; en el 2005 dijo que ya estaba liberando una curación contra esta enfermedad; y no fue a la reunión con los otros protagonistas de Dawson´s Creek.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS revela que, el cáncer colorrectal es el tercer tipo de este tipo de enfermedades más frecuentes en el mundo; y este cáncer representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer; además es la segunda causa de muerte en todo el planeta.

El cáncer de colon es el crecimiento incontrolado de las células que se encuentran en el intestino grueso; y predomina en hombres mayores de 50 años, pero de igual manera se puede presentar en personas más jóvenes.