Esposa de famoso actor de Hollywood es diagnosticada con Párkinson

Durante una entrevista en el programa “Today” la esposa del reconocido actor de Hollywood Terry Crews, Rebecca King-Crews dio a conocer que en 2015 fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, declaraciones que han impactado a fans y seguidores de la pareja.

A más de 10 años del diagnóstico, Rebecca de 60 años, decidió compartir esta noticia con el público luego de someterse a un innovador procedimiento médico que ha logrado reducir los síntomas, asimismo, señaló que gracias a este procedimiento ha podido recuperar la movilidad e incluso ha podido escribir con su mano derecha: "Puedo escribir mi nombre por primera vez en años", expresó la pareja de Terry.

La también cantante señaló que los primeros síntomas se presentaron a través de entumecimiento y temblores que inicialmente los confundió con episodios de ansiedad, lo que provocó que se retrasara el diagnóstico correcto. La revelación que se ha dado no solo ha generado un gran impacto en la vida de la famosa pareja, sino también, ha lanzado esperanza al visibilizarse los nuevos tratamientos a quienes enfrentan esta enfermedad.

Debido a este proceso en el que se encuentra Rebecca, el actor de ¿Y dónde están las rubias? se ha mostrado conmovido y la ha descrito como una “superheroína”, resaltando la fortaleza con la que ha enfrentado la enfermedad durante más de una década.

¿Cómo ha sido la revelación de Terry Crews y Rebeca King-Crews?

El actor quien también destacó como jugador de la NFL y presentador se casó con Rebecca King-Crews a finales de los 80’s luego de conocerse en Michigan cuando coincidieron durante su etapa de juventud.

Actualmente Terry y Rebecca han consolidado su matrimonio con más de 35 años juntos y 5 hijos en común. Sin embargo, pese a tener una familia estable, han atravesado por momentos difíciles los cuales incluyen problemas personales y de salud, sin embargo, han sabido sobrellevar estas dificultades las cuales los han mantenido unidos.