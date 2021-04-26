Chloé Zhao hace historia al ser la Mejor Directora en los Oscar 2021
La directora de Nomadland es la segunda mujer que se alza con el triunfo en la categoría que siempre había sido dominada por el género masculino.
Chloé Zhao, ganadora de la categoría de Mejor Dirección por su trabajo con “Nomadland”, ofreció su premio a todos aquellos que han entregado su confianza y su esperanza para sacar las cosas adelante.
La Mejor Directora de la entrega 93 de los premios Oscar, aseguró que cuando se encuentra desvalida y débil para seguir frente a situaciones difíciles, piensa en su infancia en China, y en aquellos poemas que memorizaba junto a su padre.
Citó que una de aquellas frases que recuerda siempre es "la gente que he parido es muy buena”, y cree en ello.
Victoria histórica
Zhao se convirtió en la segunda mujer que consigue el Oscar en la categoría de Mejor Dirección, y antes de ello, sólo Kathryn Bigelow, lo había logrado gracias a “The Hurt Locker”.
La directora nacida en China enfrentó un duro veto en Hong Kong debido a algunas declaraciones políticas que hizo en el premio a la temporada de entregas, detonando que se suspendieran totalmente las transmisiones de los premios Oscar 2021 en la nación.
Ha sido considerada como la "reina de las minorias", y ha conquistado practicamente todas las premiaciones importantes gracias a su trabajo con Nomadland.