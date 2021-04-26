Chloé Zhao hace historia al ser la Mejor Directora en los Oscar 2021

Chloé Zhao, ganadora de la categoría de Mejor Dirección por su trabajo con “Nomadland”, ofreció su premio a todos aquellos que han entregado su confianza y su esperanza para sacar las cosas adelante.

La Mejor Directora de la entrega 93 de los premios Oscar, aseguró que cuando se encuentra desvalida y débil para seguir frente a situaciones difíciles, piensa en su infancia en China, y en aquellos poemas que memorizaba junto a su padre.

Citó que una de aquellas frases que recuerda siempre es "la gente que he parido es muy buena”, y cree en ello.



Victoria histórica



Zhao se convirtió en la segunda mujer que consigue el Oscar en la categoría de Mejor Dirección, y antes de ello, sólo Kathryn Bigelow, lo había logrado gracias a “The Hurt Locker”.

La directora nacida en China enfrentó un duro veto en Hong Kong debido a algunas declaraciones políticas que hizo en el premio a la temporada de entregas, detonando que se suspendieran totalmente las transmisiones de los premios Oscar 2021 en la nación.

Ha sido considerada como la "reina de las minorias", y ha conquistado practicamente todas las premiaciones importantes gracias a su trabajo con Nomadland.