Cinefan, la tarjeta para los amantes del cine

El cine es una forma de arte que puede ofrecer una experiencia de entretenimiento única y envolvente. Las películas pueden contar historias emocionantes, explorar diferentes temas y culturas, y hacer que el público se sienta parte de la acción.

Esta forma de entretenimiento es accesible para personas de todas las edades y orígenes. Las películas se pueden disfrutar en cualquier lugar del mundo, sin importar el idioma o la cultura.

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), México es uno de los países que más cine consume en el mundo, en cuarto lugar con la mayor cantidad de salas de cine y el número de entradas vendidas en 2022.

En el marco del estreno de la película Patos el próximo 14 de diciembre, la empresa mexicana creada en 1993, Cinemex, presenta la tarjeta Cinefan, una tarjeta de membresía que ofrece una variedad de beneficios a sus miembros, incluidos:

-20 boletos con descuento: los miembros de Cinefan pueden comprar boletos para cualquier función de Cinemex cualquier día de la semana.

-20 combos Cinefan a precio especial: Los miembros de Cinefan pueden comprar combos Cinefan (palomitas y refresco) a un precio especial.

-Promociones exclusivas: Los miembros de Cinefan reciben acceso a promociones y ofertas exclusivas de Cinemex.

-Tarjeta tradicional válida para las salas 2D, 3D, Premium, Dolby Atmos y Cinemex 4D.

-La tarjeta Cinefan tiene un precio de 55 pesos y se puede comprar en la taquilla de cualquier Cinemex de México.

Por qué usar una tarjeta Cinefan

Para los fanáticos del cine, una tarjeta Cinefan es una excelente manera de ahorrar dinero y disfrutar de más películas. Con la tarjeta, puedes ver películas a un precio más asequible y tener acceso a una variedad de beneficios exclusivos.

Además de los ahorros, la tarjeta Cinefan también brinda la oportunidad de participar en eventos especiales y promociones exclusivas. Esto puede incluir actividades como proyecciones de películas gratuitas, descuentos en mercancía de cine y la oportunidad de ganar premios.

En general, una tarjeta Cinefan es una excelente inversión para cualquier persona que ama el cine. Es una manera fácil de ahorrar dinero y disfrutar de más películas.