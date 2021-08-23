¿Qué cintas fueron influencia en Han Solo: Una historia de Star Wars?
Aunque es bien sabido que el universo de Star Wars ha sido influencia para películas, también hay que reconocer que este ha retomado ideas y estilos de famosas cintas.
Para nuestro próximo estreno Platinum tenemos para ti una historia traída de otra galaxia: "Han Solo: Una historia de Star Wars", la cual esta centrada en el entrañable personaje de Han Solo.
Esta cinta revela el origen del famoso contrabandista y piloto del Halcón Milenario, quien a través de una serie de aventuras que ocurren en un submundo criminal oscuro y peligroso, se hace amigo de su futuro copiloto Chewbacca y conoce Lando Calrissian.
"Han Solo: Una historia de Satr Wars" se sitúa temporalmente algunos años antes de que Han conociera a Luke Skywalker y a Obi Wan Kenobi en "La Guerra de las Galaxias IV: Una nueva esperanza", así como de todo lo ocurrido en "Rogue One: Una historia de Star Wars".
A pesar de que las películas de la franquicia de Star Wars se han convertido en todo un referente del séptimo arte, a su vez estas han sido influenciadas por otras, tal es el caso de nuestro estreno Platinum.
En entrevista para un medio estadounidense, los guionistas Lawrence Kasdan y Jon Kasdan revelaron cuáles fueron las influencias literarias y cinematográficas para esta cinta y aquí te decimos cuáles son.
LA ISLA DEL TESORO
Una novela escrita por el escocés Robert Louis Stevenson y la cual tiene un tono crítico, así como una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y la ambición.
LOS IMPERDONABLES
Esta cinta es una de las influencias más fuertes de "Han Solo: Una historia de Star Wars". Fue dirigida y protagonizada por Clint Eastwood en 1992 y ganó 4 premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director.
FUEGO CONTRA FUEGO
La película policíaca protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer cuenta la historia del exconvicto Neil McCauley (De Niro), un astuto criminal que dirige una banda de ladrones y asaltantes de bancos, y quien planea un último golpe millonario para retirarse de la vida criminal.
EL GRAN LEBOWSKI
Es una película de comedia de 1998, escrita, producida y dirigida por los hermanos Coen. En ella Jeff Bridges interpreta a Jeffrey Lebowski, un jugador desempleado de bolos desempleado que se hace llamar 'El Fino' y quien se mete en muchos problemas tras querer sacar provecho de un caso de identidad errónea con un multimillonario que lleva su mismo nombre.
GANGSTER NO. 1
Se trata de una cinta de drama criminal británica de 2000 dirigida por Paul McGuigan, la cual esta basada en la obra de teatro del mismo nombre escrita por Louis Mellis y David Scinto.
No te puedes perder nuestro estreno Platinum "Han Solo: Una Historia de Star Wars" este domingo por la señal de Azteca 7.