Coco: El secreto que Disney escondió en la historia y que seguramente no detectaste

Las películas animadas muchas veces tienen ciertos mensajes o cuestiones que se nos escapan y en esta ocasión hay que hablar del secreto que escondió Disney en la historia de Coco y que seguramente no detectaste.

Este trabajo cinematográfico obtuvo un Oscar a Mejor Película Animada como también otros tantos galardones. Vale destacar que esto no fue todo sino que también adquirió una popularidad enorme entre el público como también mucha aceptación entre distintas generaciones que a la fecha siguen eligiéndola como una de las preferidas.

¿Cuál es el secreto de Coco que Disney escondió y seguramente no detectaste?

Hay una pequeña historia con una guitarra que es omitida y la misma se relaciona con todo lo que le pasa a Miguel cuando sin querer se cuela en el mundo de los muertos, y con calaveras y esqueletos rodeándole, es posible que no te dieras cuenta de un detalle que ya nos guiaba hacia el final de la serie: su guitarra. La guitarra blanca que Miguel se había hecho imitando la de Ernesto tenía una calavera dibujada con uno de los blancos dientes pintadito de dorado.

Ahora bien, Ernesto de la Cruz, el cantante al que tanto admira Miguel y que siempre ha sido fuente de inspiración para el protagonista, tiene unos dientes blancos impolutos pero Héctor no. Él tiene un diente de oro igualito al que está pintado en la guitarra, por lo que desde el principio tuvimos delante de las narices el gran misterio de la película. La guitarra en realidad no es de Ernesto, sino de Héctor.

Ahí tienes este detalle que perfectamente se te podía pasar por alto y esto es muy entendible si tenemos en cuenta que hay aspectos que se pueden escapar de nuestra atención a partir de la trama como de la concentración que conlleva el visualizar cualquier película de estas características.

