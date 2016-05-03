Códigos de Familia: a dónde lleva ese Equipaje #PonleAl7 11:25 pm

Cuando Danny y Linda se encuentran en un banco, el sitio es invadido por un grupo de asaltantes; todo parece indicar que se trata de militares veteranos.

Por otro lado, la policía de Nueva York requiere la labor del equipo de bombas luego de que un artista callejero deja sospechosamente una maleta en un parque. ¿Qué sucederá?

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.