Códigos de Familia: aléjate del Espectro #PonleAl7 11:25 pm

Nicky va a una fiesta sin el permiso de su madre; ahí se convierte en testigo de una muerte accidental por el consumo de una droga nueva.

Mientras tanto, Frank trata de sacar la droga de las calles, porque es esa sustancia la que provoca un aumento de muerte en jóvenes.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.