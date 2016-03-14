Códigos de Familia: Asuntos Pendientes #PonleAl7 11:25 pm
14 de marzo - Una madre busca justicia por el asesinato de su hija diez años atrás, para ello acusa públicamente de responsable al comisionado Reagan
Una madre busca justicia por el asesinato de su hija diez años atrás, para ello acusa públicamente de responsable al comisionado Reagan. Él reabre el caso dispuesto a ayudar; para esclarecerlo requiere la ayuda de Erin.
Por otro lado, Danny y Báez intentan acercarse a la resolución de un caso en el que un militar es acusado de violencia intrafamiliar. Esto hace reflexionar a Danny sobre el tiempo que no ha pasado con sus hijos.
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.