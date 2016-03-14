Códigos de Familia: Asuntos Pendientes #PonleAl7 11:25 pm

Una madre busca justicia por el asesinato de su hija diez años atrás, para ello acusa públicamente de responsable al comisionado Reagan. Él reabre el caso dispuesto a ayudar; para esclarecerlo requiere la ayuda de Erin.

Por otro lado, Danny y Báez intentan acercarse a la resolución de un caso en el que un militar es acusado de violencia intrafamiliar. Esto hace reflexionar a Danny sobre el tiempo que no ha pasado con sus hijos.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.