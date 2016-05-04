Códigos de Familia: bienvenido, Hogar dulce hogar #PonleAl7 11:25 pm





Jamie y Eddie recurren a Danny para investigar un caso en el que se encuentra involucrado una adolescente, quien declara que su tía fue asesinada por su novio.

Mientras, Erin se molesta con McCoy después de que éste la reemplaza en un juicio que es importante para ella.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.