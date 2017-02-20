Códigos de Familia, Capítulo 1, Temp. 5 Series Azteca7

Danny y Báez se encargan de escoltar a un convoy que transporta la droga confiscada en un operativo; sin embargo, sufren una emboscada de la que ella sale seriamente herida.

Mientras tanto, el comisionado Frank tiene que manejarse con cautela en las aguas de la política cuando un policía se vea acusado de negligencia policíaca.

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