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Códigos de Familia: Capítulo 2, Temp. 5 Series Azteca 7

11 de abril - Jamie decide apoyar a una compañera que ha sido exiliada por los otros policías luego de testificar en contra de uno. ¿Qué consecuencias tendrá?

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

Una oficial de la jefatura es exiliada por sus demás compañeros luego de que testifique en contra de su pareja de trabajo. 

          

Jamie la apoya y hasta decide patrullar con ella sin importar la reacción de sus compañeros. 

          

Mientras tanto, las diferencias entre Erin y Danny se propagan cuando aparece un caso nuevo de homicidio. 

          

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves solo por Azteca 7.