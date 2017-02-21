Códigos de Familia: Capítulo 2, Temp. 5 Series Azteca 7
11 de abril - Jamie decide apoyar a una compañera que ha sido exiliada por los otros policías luego de testificar en contra de uno. ¿Qué consecuencias tendrá?
Una oficial de la jefatura es exiliada por sus demás compañeros luego de que testifique en contra de su pareja de trabajo.
Jamie la apoya y hasta decide patrullar con ella sin importar la reacción de sus compañeros.
Mientras tanto, las diferencias entre Erin y Danny se propagan cuando aparece un caso nuevo de homicidio.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves solo por Azteca 7.