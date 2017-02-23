Códigos de Familia, Capítulo 4, Temp. 5 Series Azteca

El comisionado Reagan se enfrenta a un dilema cuando debe decidir entre ayudar a su hijo o defender a la policía de Nueva York; su hijo es acusado de usar fuerza excesiva cuando intentaba detener a un delincuente.

Por otro lado, Jamie comienza a congeniar con una doctora, y esto incomoda a su compañera.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves solo por Azteca 7.