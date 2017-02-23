Códigos de Familia, Capítulo 4, Temp. 5 Series Azteca
El comisionado reagan debe elegir una postura ante el caso en que su hijo es acusado de usar fuerza excesiva en la detención de un delincuente
El comisionado Reagan se enfrenta a un dilema cuando debe decidir entre ayudar a su hijo o defender a la policía de Nueva York; su hijo es acusado de usar fuerza excesiva cuando intentaba detener a un delincuente.
Por otro lado, Jamie comienza a congeniar con una doctora, y esto incomoda a su compañera.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves solo por Azteca 7.