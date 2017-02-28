Códigos de Familia, Capítulo 6, Temp. 5 Series Azteca 7
Un peligroso criminal atormenta a todos y cada uno de los Reagan, pero es hora de ponerle solución al asunto.
Tras una confrontación por un lugar de estacionamiento, el comisionado Frank y el detective Danny están dispuestos a sacar de circulación a un peligroso criminal buscado internacionalmente.
Por otra parte, Erin toma en cuenta ir a la práctica privada cuando se percata de los costos de la carrera que quiere Nicky.
Y Danny, bueno pues él no logra congeniar con su nuevo jefe.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves solo Azteca 7.