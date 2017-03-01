Códigos de Familia, Capítulo 7, Temp. 5 Series Azteca 7

El comisionado Reagan sufre una emboscada en televisión durante una entrevista cuando el interino de la abogacía de distrito no está de acuerdo con él en un asunto pendiente.

Por otro lado, Danny tiene que compartir una ronda con su nueva jefa, quien intenta que sus métodos se acoplen; sin embargo, ¿será así? Averígualo

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves por Azteca 7.