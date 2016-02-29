Códigos de Familia: Desaparecida #PonleAl7

Erin y su hija piden ayuda a los detectives Danny y Báez, pues creen que una niña ha sido secuestrada; sin embargo, cuando la investigación comienza, la madre de la niña niega la veracidad del plagio, pero la historia ya no cuadra. Averigua por qué.

Mientras tanto, Frank hace una visita al padre Markhum, quien es visto conduciendo en estado de ebriedad en cuatro ocasiones durante dos meses.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.