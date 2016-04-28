Códigos de Familia: El pecado de los padres #PonleAl7 11:25 pm

El comisionado Reagan se encuentra con una cara conocida, así que presiona a todo su personal para que encuentre la evidencia necesaria y puedan detenerlo. Al parecer se trata de un sospechoso asesino buscado desde hace treinta años.

Por otro lado, Danny y Báez investigan una serie de asesinatos que guardan relación con una estrella del cine para adultos. Mientras que Eddie y Jamie intervienen cuando una muchedumbre busque justicia para una niña atropellada.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.