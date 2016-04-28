Códigos de Familia: El pecado de los padres #PonleAl7 11:25 pm
28 de abril - Un hombre se parece a un famoso y viejo asesino buscado por la policía desde hace treinta años, ¿será el mismo hombre?
El comisionado Reagan se encuentra con una cara conocida, así que presiona a todo su personal para que encuentre la evidencia necesaria y puedan detenerlo. Al parecer se trata de un sospechoso asesino buscado desde hace treinta años.
Por otro lado, Danny y Báez investigan una serie de asesinatos que guardan relación con una estrella del cine para adultos. Mientras que Eddie y Jamie intervienen cuando una muchedumbre busque justicia para una niña atropellada.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.