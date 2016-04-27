Códigos de Familia: El poder de la prensa #PonleAl7 11:25 pm

Frank debe retractarse públicamente debido al mal funcionamiento de una cámara, la cual se encontraba colocada en el cuerpo de un policía. Esto durante un altercado con civiles.

Mientras tanto, Báez y Reagan luchan para proteger a un informante después de que el servicio a protección a testigos de Marshall no le brindara seguridad.

Por otro lado, Erin investiga la demanda de una adolescente, amiga de su hija, quien fue violada dentro de una universidad prestigiosa.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.