Códigos de Familia: Error de Identidad #PonleAl7 11:25 pm

Danny y Báez tienen que resolver el caso de una explosión en una mezquita. De modo que ellos no sólo deben lidiar con la presión de dar con el responsable, sino con la dura reacción de parte de la comunidad. Sin embargo, el atentado contra un informante en un bar puede alterar las investigaciones.

Por otra parte, Frank debe atender el caso en que un hombre golpea a un policía luego de que éste fuera muy agresivo en el interrogatorio hacia el primero.

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