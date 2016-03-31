Códigos de Familia: habrá una Batalla de Custodia #PonleAl7
31 de marzo - El comisionado Reagan debe tomar una posición objetiva cuando su hija Erin sea acusada de asesinar, como policía, a un delincuente
Erin se convierte en un elemento clave cuando un policía sea acusado de matar a un delincuente, el cual se encontraba en resguardo policial tras ser detenido por Jamie.
El comisionado Reagan debe tomar una posición objetiva al respecto y sin importar que la acusada sea su hija.
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.