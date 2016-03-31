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Códigos de Familia: habrá una Batalla de Custodia #PonleAl7

31 de marzo - El comisionado Reagan debe tomar una posición objetiva cuando su hija Erin sea acusada de asesinar, como policía, a un delincuente

Códigos de Familia, Temporada 4, Batalla de custodia

Escrito por: Azteca

Códigos de Familia, Temporada 4, Batalla de custodia

Erin se convierte en un elemento clave cuando un policía sea acusado de matar a un delincuente, el cual se encontraba en resguardo policial tras ser detenido por Jamie.

           

El comisionado Reagan debe tomar una posición objetiva al respecto y sin importar que la acusada sea su hija. 

      

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.