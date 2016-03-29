Códigos de Familia: hay Enmiendas necesarias #PonleAl7

Danny y Báez investigan el caso de una mujer cuyo cuerpo es encontrado con síntomas de haber sufrido una sobredosis letal de lidocaína. De este modo, Jamie afronta su primer caso como detective. ¿Logrará resolverlo?

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.