Códigos de Familia: hay Enmiendas necesarias #PonleAl7
29 de marzo - Jamie afronta su primer caso como detective cuando un cuerpo es hallado con señales de haber sufrido sobredosis de una sustancia nociva
Danny y Báez investigan el caso de una mujer cuyo cuerpo es encontrado con síntomas de haber sufrido una sobredosis letal de lidocaína. De este modo, Jamie afronta su primer caso como detective. ¿Logrará resolverlo?
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.