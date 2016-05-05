Códigos de Familia: Historias de Amor #PonleAl7 11:25 pm

Danny y Báez investigan un caso de homicidio en el que el propietario de una casa le quitó la vida a lo que parecía ser un asaltante; sin embargo, existen pruebas que apuntan hacia un crimen por negocios, ¿será así?

Por otra parte, Erin tiene que reabrir un caso en el que se cometieron grandes errores, incluso pudo haberse recluido a un inocente.

Además, el comisionado Frank analiza si Danny es candidato para recibir la medalla al valor.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7