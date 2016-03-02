Códigos de Familia: juega las ‘Apuestas Mortales’ #PonleAl7 11:25 pm

Tras una persecución, un oficial de policía es acusado de uso excesivo de la fuerza en contra de un sospechoso. Ahora, el comisionado Frank Reagan se encuentra bajo el escrutinio de la comunidad y del alcalde.

Mientras tanto, Danny Reagan investiga un homicidio junto a su compañera; el móvil no parece haber sido un robo, aunque el dinero sí; alguien muy cercano podría estar involucrado. ¿Quién podrá ser? Averígualo.

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