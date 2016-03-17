Códigos de Familia: Justicia Ciega #PonleAl7 11:25 pm

Erin y Danny investigan un caso sin resolver en el que un hombre atacó a su novia, pero no se trató de un común, sino de alguien poderoso; razón por la que quedó impune.

Por otra parte, Jamie debe lidiar con una demanda contra su hermano Danny tras un juego de baloncesto, averigua por qué.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.