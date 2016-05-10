Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Códigos de Familia: La Puerta de los Pobres #PonleAl7 11:25 pm

10 de mayo - El cuerpo de un residente de bajos recursos es hallado al interior de un edificio lujoso, entonces surgen interrogantes. Defiende tu honor

Códigos de Familia, La puerta de los pobres, temporada 5

Escrito por: Azteca

Códigos de Familia, La puerta de los pobres, temporada 5

Un residente de bajos recursos es hallado sin vida al interior de un edificio lujoso, entonces surgen muchas preguntas. De este modo, los detectives Reagan y Baez deben investigar las causas de este misterioso crimen. 

       

Por otro lado, el comisionado Reagan asume una postura contundente respecto a un amigo suyo, quien busca aprovecharse de su cargo. ¿Cómo lo resolverá? Tienes que verlo...

               

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.