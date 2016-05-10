Códigos de Familia: La Puerta de los Pobres #PonleAl7 11:25 pm
10 de mayo - El cuerpo de un residente de bajos recursos es hallado al interior de un edificio lujoso, entonces surgen interrogantes. Defiende tu honor
Un residente de bajos recursos es hallado sin vida al interior de un edificio lujoso, entonces surgen muchas preguntas. De este modo, los detectives Reagan y Baez deben investigar las causas de este misterioso crimen.
Por otro lado, el comisionado Reagan asume una postura contundente respecto a un amigo suyo, quien busca aprovecharse de su cargo. ¿Cómo lo resolverá? Tienes que verlo...
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.