Códigos de Familia: Lazos que Unen #PonleAl7 11:25 pm

Danny recibe una visita inesperada; se trata de Mickey, un muy buen amigo de la infancia, quien ha logrado labrar una gran fortuna a través de su éxito. Sin embargo, Danny pone a prueba su lealtad cuando él deba demostrar de dónde obtiene tantos recursos.

Por otro lado, el comisionado Reagan debe lidiar con el aumento en el nivel de delincuencia. ¿Cómo resolverá el problema?

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.