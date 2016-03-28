Códigos de Familia: Los Derribamientos #PonleAl7 11:25 pm

Una mujer embarazada se convierte en víctima de un juego llamado ‘Los derribamientos’. Averigua de qué trata.

Por ello, el comisionado Reagan pone en marcha la operación para encontrar a los responsables, pues el juego ya ha cobrado muchas víctimas. De modo que, Báez y Danny ponen manos a la obra.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.