Códigos de Familia: Los Derribamientos #PonleAl7 11:25 pm
28 de marzo - Báez y Danny ponen manos a la obra para encontrar a los responsables de un juego que ha cobrado ya la vida de muchas víctimas
Una mujer embarazada se convierte en víctima de un juego llamado ‘Los derribamientos’. Averigua de qué trata.
Por ello, el comisionado Reagan pone en marcha la operación para encontrar a los responsables, pues el juego ya ha cobrado muchas víctimas. De modo que, Báez y Danny ponen manos a la obra.
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.