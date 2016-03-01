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Códigos de Familia: Músculos #PonleAl7

1 de marzo - La conducta de Jamie se pone en duda durante una persecución

Códigos de Familia Músculos T4

Escrito por: Azteca

Códigos de Familia Músculos T4

Jamie se pone en contacto con un joven que pertenece al programa de intervención para delincuentes. Luego de recibir cierta información, el oficial da con un pandillero y se inicia una persecución que acaba con la muerte del fugitivo; sin embargo, la conducta de Jamie se pone en duda. 

     

Por otra parte, el detective Báez es infiltrada para obtener información que ayude a Danny en el caso de una estrella que es a la vez traficante de drogas

   

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.