Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 68 - Reglas no escritas

Luego de que se efectúa un robo a una joyería local, un elemento de la policía es asesinado; el comisionado Frank Reagan pone el caso como prioridad en el departamento.

Sin embargo, las cosas se complican cuando la familia Reagan se pelé entre sí por una diferencia en cuestión de intereses. Lo peor de todo es que el homicida anda suelto. Averigua qué pasará.

¿Estás listo para defender tu honor? Códigos de Familia lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.