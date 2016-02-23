Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 69 - La ciudad que nunca duerme

Danny y su compañera deben lidiar con la presencia de un actor hollywoodense, quien está por rodar su próxima película, razón por la que requiere estar cerca de los detectives, pues de esa forma piensa aprender a actuar como uno de ellos para su papel.

Por una llamada, Danny se da cuenta de que el actor tiene una vida personal bastante turbulenta, y debido a los problemas que esto genera le ayuda a la celebridad a evitar un escándalo público.

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