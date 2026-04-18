Los 7 mejores capítulos de La Ley y el Orden UVE, cada uno de los casos te dejarán sin aliento

La noticia de la renovación para la temporada 28 de La Ley y el Orden UVE (Unidad de Víctimas Especiales) ha dejado con un grato sabor de boca a todos los fanáticos que seguimos desde hace años la serie de capítulos con casos estremecedores y con los detectives mejor calificados de todo el distrito de Manhattan. Y para celebrar esta buena noticia te dejamos aquí un conteo de los mejores 7 capítulos de la serie de la NBC.

1. 911 - Temporada 7, Capítulo 3

Uno de los capítulos más tensos y recordados de la Ley y el Orden UVE es el '911', donde Olivia debe atender la llamada de una niña que parece estar secuestrada, y sí tiene muy poco tiempo para encontrarla antes de que sus perpetradores se den cuenta de que está hablando con una detective, pero el reloj corre y no sabemos si Olivia lo logrará.

|Crédito: NBC

2. Autoridad - Temporada 9, Capítulo 17

'Autoridad' tiene uno de los invitados más grandes de La Ley y el Orden: Robin Williams, quien es el criminal de este capítulo, e interpreta a una mente maestra quien podría llegar a engañar tanto a Olivia como a Elliot, sacando a este último de sus casillas como ningún otro perpetrador.

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT-- “Authority” Episode 90017 -- Airdate 04/29/2008 -- Pictured: Robin Williams as Merritt Rook -- NBC Photo: Virginia Sherwood|Crédito: NBC

3. Liberar a Benson - Temporada 15, Capítulo 1

'Liberen a Benson' es uno de los capítulos más intensos de todo la Ley y el Orden UVE, pues Olivia Benson se ve en una situación de secuestro, como víctima, en un delito cometido por William Lewis, uno de los delincuentes más terribles de la serie.

|Crédito: NBC

4. Acorralados - Temporada 26, Capítulo 8

Dominick Carisi se enfrenta a uno de los momentos más tensos de su vida y carrera, pues lo toman como rehén en un asalto a una tienda que rápidamente se sale de control, por lo que tiene que poner todos sus conocimientos como detective y ahora como fiscal para poder salir ileso de esa situación.

|Crédito: NBC

5. Conciencia - Temporada 6, Capítulo 6

Como si se tratara de una película de terror, 'Conciencia' de la temporada 6 de La Ley y el Orden retrata la historia de un niño psicópata que manipula perfectamente todas las sospechas que existen a su alrededor, llevando a la justicia misma a cuestionarse qué es lo que se hizo mal.

|Crédito: NBC

6. Extraño - Temporada 10, Capítulo 11

Después de años aparece una chica que había sido reportada como desaparecida, sin embargo, Elliot y Olivia sospechan que hay algo que no está bien, por lo que empiezan a investigar y descubren un giro de tuerca muy grande en la historia.

|Crédito: NBC

7. Cebras - Temporada 10, Capítulo 22

Uno de los mayores plot twist de La Ley y el Orden se encuentran en este episodio, donde nada de lo que ves puede ser completamente cierto y no puedes confiar en absolutamente nadie.