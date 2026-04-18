Los 7 mejores capítulos de La Ley y el Orden UVE, cada uno de los casos te dejarán sin aliento
Después de la renovación para la temporada 28 de La Ley y el Orden UVE aquí te hacemos un conteo de los 7 mejores capítulos de esta edición, de qué tratan y por qué valen la pena volver a verlos.
La noticia de la renovación para la temporada 28 de La Ley y el Orden UVE (Unidad de Víctimas Especiales) ha dejado con un grato sabor de boca a todos los fanáticos que seguimos desde hace años la serie de capítulos con casos estremecedores y con los detectives mejor calificados de todo el distrito de Manhattan. Y para celebrar esta buena noticia te dejamos aquí un conteo de los mejores 7 capítulos de la serie de la NBC.
1. 911 - Temporada 7, Capítulo 3
Uno de los capítulos más tensos y recordados de la Ley y el Orden UVE es el '911', donde Olivia debe atender la llamada de una niña que parece estar secuestrada, y sí tiene muy poco tiempo para encontrarla antes de que sus perpetradores se den cuenta de que está hablando con una detective, pero el reloj corre y no sabemos si Olivia lo logrará.
2. Autoridad - Temporada 9, Capítulo 17
'Autoridad' tiene uno de los invitados más grandes de La Ley y el Orden: Robin Williams, quien es el criminal de este capítulo, e interpreta a una mente maestra quien podría llegar a engañar tanto a Olivia como a Elliot, sacando a este último de sus casillas como ningún otro perpetrador.
3. Liberar a Benson - Temporada 15, Capítulo 1
'Liberen a Benson' es uno de los capítulos más intensos de todo la Ley y el Orden UVE, pues Olivia Benson se ve en una situación de secuestro, como víctima, en un delito cometido por William Lewis, uno de los delincuentes más terribles de la serie.
4. Acorralados - Temporada 26, Capítulo 8
Dominick Carisi se enfrenta a uno de los momentos más tensos de su vida y carrera, pues lo toman como rehén en un asalto a una tienda que rápidamente se sale de control, por lo que tiene que poner todos sus conocimientos como detective y ahora como fiscal para poder salir ileso de esa situación.
5. Conciencia - Temporada 6, Capítulo 6
Como si se tratara de una película de terror, 'Conciencia' de la temporada 6 de La Ley y el Orden retrata la historia de un niño psicópata que manipula perfectamente todas las sospechas que existen a su alrededor, llevando a la justicia misma a cuestionarse qué es lo que se hizo mal.
6. Extraño - Temporada 10, Capítulo 11
Después de años aparece una chica que había sido reportada como desaparecida, sin embargo, Elliot y Olivia sospechan que hay algo que no está bien, por lo que empiezan a investigar y descubren un giro de tuerca muy grande en la historia.
7. Cebras - Temporada 10, Capítulo 22
Uno de los mayores plot twist de La Ley y el Orden se encuentran en este episodio, donde nada de lo que ves puede ser completamente cierto y no puedes confiar en absolutamente nadie.