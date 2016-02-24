Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 70 - Proteger y servir

Los detectives Reagan y Báez deben investigar un homicidio donde el único testigo es el hijo de la víctima; el asesino parece ser un peligroso hombre que pertenece a una célula terrorista.

Toda la familia Reagan se involucra en el operativo para capturar al criminal; sin embargo, las cosas se complican cuando toman a un miembro como rehén. Averigua a quién.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.