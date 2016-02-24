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Códigos de Familia | #PonleAl7 | Capítulo 70 - Proteger y servir

24 de febrero | El único testigo del homicidio podría correr peligro

Códigos de familia T4 proteger y servir

Escrito por: Azteca

 

Códigos de familia T4 proteger y servir

Los detectives Reagan y Báez deben investigar un homicidio donde el único testigo es el hijo de la víctima; el asesino parece ser un peligroso hombre que pertenece a una célula terrorista. 

          

Toda la familia Reagan se involucra en el operativo para capturar al criminal; sin embargo, las cosas se complican cuando toman a un miembro como rehén. Averigua a quién. 

          

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.