Códigos de Familia: revelarán los Arreglos Secretos #PonleAl7

El asesinato de un respetado profesor de literatura pone en acción a Báez y Danny, ellos deben investigar los posibles móviles del perpetrador.

Por otra parte, el comisionado Reagan recibe la visita inesperada de Erin, quien tiene un objetivo muy claro, descubre qué será.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.