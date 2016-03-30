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Códigos de Familia: revelarán los Arreglos Secretos #PonleAl7

30 de marzo - Las letras se mancharán de sangre cuando un profesor de literatura sea asesinado de forma misteriosa. Báez y Danny entran en acción

Códigos de Familia Temporada 4 Arreglos secretos

Escrito por: Azteca

Códigos de Familia Temporada 4 Arreglos secretos

El asesinato de un respetado profesor de literatura pone en acción a Báez y Danny, ellos deben investigar los posibles móviles del perpetrador. 

          

Por otra parte, el comisionado Reagan recibe la visita inesperada de Erin, quien tiene un objetivo muy claro, descubre qué será. 

         

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.