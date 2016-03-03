Códigos de Familia: Se hace justicia, compañera #PonleAl7 11:25 pm
3 de marzo - Danny acude a la corte como jurado de un caso en el que vota a favor del acusado, pero ¿será el único que pueda ver su inocencia?
La corte llama a Danny para que forme parte del jurado en un caso. Una vez ahí, él es el único que vote en favor de la inocencia del acusado. ¿Averigua por qué?
El mafioso Angelo Gallo sufre un atentado luego de reunirse con el comisionado Frank Reagan, ¿quién quiere acabar con su vida?
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.