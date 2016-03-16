Códigos de Familia: Secretos abiertos #PonleAl7 11:25 pm

Una niña desapareció tras salir del colegio, así que Báez y Reagan deben poner manos a la obra para descifrar su paradero.

Además, un caso que quedó sin resolver anteriormente concluye de una manera inesperada cuando sea de ayuda para esta nueva investigación.

Y Erin enfrenta un caso de homicidio mientras lidia muy a su pesar con el novio de Nick.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.