Códigos de Familia: Secretos abiertos #PonleAl7 11:25 pm
16 de marzo - Un caso anterior que no tuvo resolución ayuda a desenmarañar las pistas de una nueva investigación que tiene qué ver con una niña perdida
Una niña desapareció tras salir del colegio, así que Báez y Reagan deben poner manos a la obra para descifrar su paradero.
Además, un caso que quedó sin resolver anteriormente concluye de una manera inesperada cuando sea de ayuda para esta nueva investigación.
Y Erin enfrenta un caso de homicidio mientras lidia muy a su pesar con el novio de Nick.
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.