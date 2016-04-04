En Códigos de Familia: llegarán Más Allá del Todo #PonleAl7 11:25 pm
4 de abril - El comisionado Reagan se propone llegar hasta las últimas consecuencias en apoyo de un policía asesinado, ¿lo hará aun poniendo en peligro su vida?
El comisionado Reagan va hasta las últimas consecuencias después de que un policía encubierto sea asesinado.
Por otro lado, Nicky pide apoyo a su tío Jamie para encontrar a un antiguo compañero de escuela, después de que éste sea visto por Erin en muy malas condiciones.
Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.