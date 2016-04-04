En Códigos de Familia: llegarán Más Allá del Todo #PonleAl7 11:25 pm

El comisionado Reagan va hasta las últimas consecuencias después de que un policía encubierto sea asesinado.

Por otro lado, Nicky pide apoyo a su tío Jamie para encontrar a un antiguo compañero de escuela, después de que éste sea visto por Erin en muy malas condiciones.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.