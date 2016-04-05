En Códigos de Familia: se verán en el Exilio #PonleAl7 11:25 pm
5 de abril - Danny queda fuera de la investigación de un caso porque ya no compete a la policía de Nueva York, para ello busca ayuda de su padre
Danny es excluido de un caso por parte del departamento, debido a que la investigación se encuentra fuera de los límites de la policía de Nueva York.
Posteriormente, Jamie y Eddie ayudan a una pareja a contraer matrimonio luego de que el padre de la novia no quería permitir que la boda se llevara a cabo.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.