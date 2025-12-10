Concierto de Bad Bunny en CDMX HOY: Setlist, horarios y cómo llegar, esto es TODO lo que debes de saber

Este miércoles será es el primer concierto de los OCHO que Bad Bunny ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, con la que hará vibrar al Estadio GNP en unas de las fechas más esperadas de todo el año.

Hablar de un concierto de Bad Bunny es abordar uno de los eventos más esperados de todos, pues sus presentaciones son consideradas como las mejores del mundo, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debes saber para vivir una gran noche.

¿Cuál es el setlist de Bad Bunny en México?

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

SI VEO A TU MAMÁ

La romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

YO PERREO SOLA

Efecto

SAFAERA

Diles

MONACO

CAFé CON RON

Ábreme paso Ojitos lindos

La CANCIÓN

KLOuFRENS

DÁKITIEl apagón

DtMF

EoO

¿Cuáles son los horarios de los conciertos de Bad Bunny?

Las puertas del Estadio GNP abrirán cerca de las 5:30 pm para que la gente pueda conseguir los mejores acomodos en esta polémica producción de “La Casita” y también es importante mencionar que Chuwi abrirá los conciertos, por lo que llegar temprano es indispensable.

Se espera que el concierto inicie en punto de las 9:00 pm.

¿Cómo llegar al Estadio GNP al concierto de Bad Bunny?

Te vamos a compartir las mejores rutas para que llegues sin contratiempos al concierto de Bad Bunny en CDMX, el cuál será en el Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco.