Concierto de Bad Bunny en CDMX HOY: Setlist, horarios y cómo llegar, esto es TODO lo que debes de saber
Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX son algunos de los eventos más esperados de este 2025 y esto es TODO lo que debes de saber
Este miércoles será es el primer concierto de los OCHO que Bad Bunny ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, con la que hará vibrar al Estadio GNP en unas de las fechas más esperadas de todo el año.
Hablar de un concierto de Bad Bunny es abordar uno de los eventos más esperados de todos, pues sus presentaciones son consideradas como las mejores del mundo, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debes saber para vivir una gran noche.
¿Cuál es el setlist de Bad Bunny en México?
- LA MuDANZA
- Callaíta
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- SI VEO A TU MAMÁ
- La romana
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- YO PERREO SOLA
- Efecto
- SAFAERA
- Diles
- MONACO
- CAFé CON RON
- Ábreme paso Ojitos lindos
- La CANCIÓN
- KLOuFRENS
- DÁKITIEl apagón
- DtMF
- EoO
¿Cuáles son los horarios de los conciertos de Bad Bunny?
Las puertas del Estadio GNP abrirán cerca de las 5:30 pm para que la gente pueda conseguir los mejores acomodos en esta polémica producción de “La Casita” y también es importante mencionar que Chuwi abrirá los conciertos, por lo que llegar temprano es indispensable.
Se espera que el concierto inicie en punto de las 9:00 pm.
¿Cómo llegar al Estadio GNP al concierto de Bad Bunny?
Te vamos a compartir las mejores rutas para que llegues sin contratiempos al concierto de Bad Bunny en CDMX, el cuál será en el Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco.
- Llegar en Metrobús: Puedes bajar en la estación Goma o Iztacalco de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya y después deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya. Si caminas sobre el Viaducto podrás llegar en menos de 10 minutos a las entradas principales.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Si llegarás en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos, mismos que estarán ubicados en las Puertas 7, 8, 9 y 15 o de las avenidas cercanas, ya que se esperan tránsito lento.
