DeBi GaStaR MeNoS: “La Casita” del concierto de Bad Bunny estará en General B en México y genera POLÉMICA, fans reaccionan en redes

Este martes se confirmaron dos grandes noticias respecto a los conciertos de Bad Bunny en México, donde podemos decir que una es buena y la otra no tanto… Pues tiene qué ver con la vista que los asistentes del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ en CDMX tendrán y que ciertamente ha hecho enojar a muchos fans.

La primera buena noticia es que se abrirá una nueva sección más para TODOS los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México, la cuál han llamado como “Los Vecinos”, misma que Ocesa ha descrito como lugares que formarán parte del montaje del escenario y que contarán con un acceso en general, lo malo, es “La Casita”, la zona donde Benito pasa la mayor parte del show y lleva a sus invitados, estará en General B.

¿Por qué “La Casita” estará en General B?

Durante su residencia de 31 noches en Puerto Rico pudimos conocer perfectamente la dinámica de “La Casita”, un espacio que literalmente recrea la casa de Benito y de su universo musical, y es que gran parte del concierto, Bad Bunny ofrece su show y para fortuna de muchos (y no tanta de quienes pagaron más por General A) se ha hecho oficial que estará en la Zona de General B.

El motivo de que “La Casita” esté en esta zona es para que la mayor parte del público pueda presenciar de buena manera el concierto de Bad Bunny, restando importancia a quienes pagaron más creyendo que Benito presentaría un escenario convencional.

¿Qué se sabe sobre la Sección de “Los Vecinos”?

A través de un comunicado emitido este martes, Ocesa dio a conocer que los conciertos de Bad Bunny tendrán una sección nueva, por lo que venderán más boletos en la sección de “Los Vecinos”, misma que donde los lugares formarán parte del montaje del escenario y que tendrán espacios en una zona general, sin numeración y que no contará con beneficios adicionales.

Los boletos para TODAS las fechas de Bad Bunny estarán a la venta el día miércoles 03 de diciembre en punto de las 2:00 pm y es muy importante que estés atento pues se espera que los accesos sean pocos, pues se trata de los últimos lugares para ver a Benito.

🏝️ ¡Llegaron "Los Vecinos" al concierto de Bad Bunny! 🐸 ¡NUEVA sección disponible!



Este miércoles 3 de diciembre a las 2:00 P.M. se abre la venta de la sección "Los Vecinos"



Importante:

- Los asientos forman parte del montaje del escenario.

- NO estarán numerados, es una zona… pic.twitter.com/ZV6RorfFmI — Ocesa Total (@ocesa_total) December 2, 2025

¿Qué opinaron los fans sobre Los Vecinos y La Casita de Bad Bunny?

En redes, los comentarios no se hicieron esperar y los fans de "El Conejo Malo" dejaron saber sus opiniones, mismas que han sido muy divididas:

"Cómo va a estar la p4t# casita de bad bunny en pinches general b"

"la casita de bad bunny si estará en general b, oh gad los pobres ganamos tmb"

"La verdad yo solo quería que pusiera la casita en general B para ver el clasismo de las personas enojándose por creer que merecen más solo por “pagar” como si Benito fuera de ellos"